BMX Olimpiadi Parigi 2024 | Yawen Deng trionfa nel park donne

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si sono assegnate le prime medaglie olimpiche per quanto riguarda la BMX in quel di: nella capitale francese il primo titolo in palio è stato quello del freestyle nel. Are è stata la cinese: super punteggio in entrambe le run per l’asiatica, il migliore, quello considerato, è stato il 92.60 della seconda. Seconda posizione per la statunitense Perris Benegas: l’argento è arrivato grazie al 90.70 della seconda run. Bronzo invece per l’australiana Natalya Diehm. Per soli otto decimi non centra il podio la colombiana Queen Saray Serna Villegas, quarta, mentre poi al quinto posto la cilena Macarena Perez Grasset.