Blitz di Israele sull’Iran ucciso il leader politico di Hamas Khamenei promette rappresaglie contro Tel Aviv il conflitto in Medio Oriente verso l’escalation

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo oltre nove mesi di combattimenti cruenti nella Striscia di Gaza, iltorna a infiammarsi in modo forse irrimediabile. A causare la probabile escalation è stato un missile, lanciato da, che ha colpito in pieno un hotel a Teheran, causando la morte deldi, Ismail Haniyeh, che soltanto poche ore prima aveva assistito nella capitale dell’Iran alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente Masoud Pezeshkian. Che si tratti di un colpo mortale alle speranze di pace, lo si capisce dal fatto che Haniyeh, per quanto sia un personaggio più che discutibile, è proprio colui che trattava, attrauna delegazione palestinese, la fine delle ostilità con. Ma non è tutto.