Black-out elettrico a Fuorigrotta notte al caldo senza condizionatori e al risveglio manca internet

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nel quartiere, a Napoli, i cittadini hanno dovuto fare fronte al fortel’ausilio della corrente elettrica. E questa mattina molte segnalazioni di problemi conda incubo per gli abitanti di, quartiere che si trova nell’area ovest di Napoli. Come se non bastasse il continuo dover fare fronte con il