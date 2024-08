Beautiful anticipazioni puntate dal 3 al 9 agosto 2024 | il piano quasi perfetto di Ridge e Bill fallisce Sheila è in fuga

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tensione alle stelle nei prossimi episodi di. Ledal 3 al 9rivelano che non mancheranno i colpi di scena nella soap americana che ogni giorno ci tiene compagnia nella rete ammiraglia Mediaset. Al centro dei riflettori ci sarà ancora, che riuscirà a sfuggire alla cattura.: un imprevisto rovina ildiOrmai sembrava fatta:è riuscito a ottenere la confessione di, e– insieme all’agente Chen – ha seguito tutta la scena da un monitor nella sala di controllo dell’FBI e ha in mano la registrazione dei crimini commessi dalla Carter. I tre fanno fatica a trattenere la gioia per la riuscita del loro, che avrebbe finalmente riportatodietro le sbarre. Ma un imprevisto rischia di rovinare tutto.