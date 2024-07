Aumentano per il caldo le concentrazioni di ozono superficiale in Europa | rischi per salute e ambiente

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 31 luglio 2024) In gran parte d’ledisono in aumento a fronte dell’ aumento delle temperature . Lo scrive il servizio europeo Copernicus , ricordando che il superamento delledial di sopra dei valori soglia stabiliti dagli standard europei sulla qualità dell’ariacomportasignificativi per lae l'. Con il recente