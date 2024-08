Aspi l' exit strategy dei fondi esteri è solo una  Bullshit

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

"". Cavolate. Fonti americane accreditate sintetizzano in questo modo le indiscrezioni secondo cui iBlackstone e Macquarie sarebbero pronti a uscire da Autostrade per l'Italia a causa dell'incertezza sulle tariffe e sulla possibile quota da destinare allo Stato., dopo essere tornata sotto il controllo pubblico - Cdp ne detiene il 51%, mentre il restante 49% è equamente suddiviso tra Blackstone e Macquarie - ha continuato a essere una macchina da soldi. L'ultima semestrale parla di un utile da 547 milioni, con ricavi in crescita e costi in calo. Non: l'incremento del traffico del 6% fa pensare a un bilancio ancora più interessante a fine anno.