Antonio Pellicer IVI | Ecco dove siamo arrivati con l’ovodonazione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il presidente e fondatore dell’Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) racconta l’evoluzione dei trattamenti per la fecondazione eterologa. Dalle difficoltà iniziali in Italia ai risultati che oggi sono equiparabili a quelli che si ottengono in Spagna.