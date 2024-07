Antegnate donna di 59 anni muore in piscina al Center Park

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024)(Bergamo), 31 luglio 2024 – Tragedia questa mattina ad, in provincia di Bergamo. Intorno alle 10.30 unadi 59è caduta in unadel parco acquatico, lungo la strada provinciale ex strada statale 498 ed è morta. Il drammatico epilogo sarebbe da ricondurre a un malore. Nulla hanno potuto i soccorsi intervenuti sul posto con automedica, auto infermieristica, ambulanza. I carabinieri hanno condotto i rilievi.