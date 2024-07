Ancona In quindici agli ordini di Gadda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024)giocatori pronti per Massimo: con l’ufficializzazione di ieri dell’esterno destro croato classe 2006 Valent Savor, proveniente dal Koper, infatti, la rosa biancorossa che si ritroverà lunedì prossimo per le visite mediche e per l’inizio della preparazione alle Terre di Maluk prende sempre più forma.