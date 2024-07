Alto Adige muore su trattore ribaltato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 22.50 Nuovo incidente mortale sul lavoro. E' successo in. La vittima è un uomo di 47 anni. Stava guidando unche si èdopo che aveva perso il controllo del mezzo. L'incidente è avvenuto a Salorno, in un terreno nella frazione di Pochi, nella zona del maso Klammhof. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, medico d'urgenza e forze dell' ordine, ma per l'uomo non c'era nulla da fare.