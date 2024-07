Al Cardarelli serve sangue gruppo 0 a rischio gli interventi chirurgici non urgenti

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 31 luglio 2024): “Chi può venga alla banca del” Napoli. «In questi giorni le scorte didi0 si stanno esaurendo e si corre ildi dover limitare glialle sole emergenze. Per questa ragione l’ospedaleinvita tutti coloro che possono donare0 a recarsi presso il centro trasfusionale posto al piano terra dell’edificio E dell’ospedale in Via9, Napoli». E’ chiaro il contenuto della nota diffusa dall’Ospedale. Purtroppo nei mesi estivi ci sono sempre più difficoltà a reperire, in questo periodo i traumi della strada aumentano ma diminuisce il numero dei donatori. Alsi effettuano ogni anno in media oltre 18.000. Alcuni rispondono al bisogno di emergenza, altri sono programmati per risolvere problematiche di cura dei pazienti.