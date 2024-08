Aiuto sono stata accoltellata le ultime parole di Sharon Verzeni uccisa in strada

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È uscita di casa poco prima dell’una, nella notte tra lunedì e martedì 30 luglio, per la passeggiata notturna che era sua consuetudine; ma, trentatreenne barista di Terno d’Isola, nel bergamasco, èper sei volte, tre alla schiena, una al torace e una all’addome, trovando la forza di gridare e di chiamare il 112 prima di crollare a terra, in via Castegnate, di fronte al civico 32 abitato da due pensionati novantenni. Restano molti i dubbi e i punti da chiarire sul suo omicidio, in primis, ovviamente, l’identità dell’assassino: la prima ad accorrere in soccorso di, una donna di uno dei condomini vicini, ha riferito di non aver visto nessuno allontanarsi, né a piedi né in auto, e le telecamere di videosorveglianza comunali non avrebbero ripreso nulla di utile; al vaglio, per questo motivo, cianche quelle private.