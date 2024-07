A Rignano sull' Arno si ricorda l' eccidio della famiglia Einstein

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024)(Firenze), 31 luglio 2024 – Il 3 agosto per(Firenze) è una data significativa. Siinfatti l'80/o anniversario dell', avvenuto proprio ail 3 agosto 1944. E' prevista una iniziativa apposita e ha già comunicato l'adesione Valdo Spini, già ministroRepubblica e attuale presidenteFondazione Circolo Rosselli. "Una crudele rappresaglia delle truppe tedesche in ritirata”,Spini. “Come presidentecommissione DifesaCamera promossi a suo tempo le ricerche per arrivare ai responsabili di un delitto efferato compiuto contro unacome vendetta trasversale contro l'attività antinazista del loro congiunto, il famoso fisico Albert– ha spiegato Spini -. Una vicenda che non dobbiamo dimenticare".