A Carpi Nonni vigili gestiranno l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Enrico Fieni, ha presentato una mozione per introdurre al'iniziativa dei '', già attiva in altre città come Ferrara. Fieni sottolinea l'importanza di questa associazione, che offre ai volontari la possibilità di contribuire significativamente alla vita sociale quotidiana. L'articolo Adeida