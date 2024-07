14 mete tutte da scoprire nell’Atlante di Bellezza che racconta i luoghi lontani dal turismo di massa

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dal complesso minerario dell’Argentiera in Sardegna fino alla Capitolare di Verona, la più antica biblioteca al mondo ancora in attività: vivere un’esperienza unica esplorando località insolite e suggestive Museo Antonie De Saint Exupéry, Alghero Chi è ancora indeciso su quale tragitto scegliere per raggiungere la destinazione estiva, può prendere spunto dall’Atlante della Fondazione Italia Patria dellache, per questa estate o per un viaggio fuoristagione, propone 14fuori dai circuiti turistici più noti – selezionate tra oltre 500 realtà mappate nella raccolta presente sul sito della Fondazione – ideali per trascorrere qualche ora al riparo dallavacanziera. Ogni sito rappresenta un esempio significativo di come lae l’uso sostenibile del territorio possano coesistere.