Vivevano in tre in un garage Scattato lo sgombero

(Di martedì 30 luglio 2024) Le segnalazioni al comando da parte di alcuni residenti della zona e poi il blitz della polizia locale in una palazzina della frazione di Sant’Agata: in un locale interrato, su carta-magazzino ma adibito ad alloggio, trovati tre extracomunitari abusivi. Per i tre - magrebini, dai 28 ai 30 anni, ancora senza documento di soggiorno - èl’accompagnamento in Questura. I provvedimenti arriveranno, con ogni probabilità, e comunque al termine degli accertamenti, a carico del proprietario di casa: nel locale affittato ai tre stranieri e trasformato in una sorta di mini-alloggio erano stati realizzati cucinino e servizi igienici ed erano state praticate delle aperture per la luce naturale. Il blitz di controllo degli agenti èl’altro giorno. Obiettivo: verificare alcune segnalazioni che erano pervenute, nelle ultime settimane, al comando.