Virus respiratori è boom | Colpa anche dell' aria condizionata

(Di martedì 30 luglio 2024) Milano, 30 lug. (Adnkronos Salute) - "Sono tutti malati". Capita a molti di dirlo e sentirlo in questa strana estate che, dopo un lungo periodo in cui le bizze del meteo hanno spaccato in due lo Stivale (caldissimo al Centro-Sud, maltempo e temperature autunnali al Nord), sta facendo registrare onda