Virus respiratori è boom | Colpa anche dell' aria condizionata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Milano, 30 lug. (Adnkronos Salute) - "Sono tutti malati". Capita a molti di dirlo e sentirlo in questa strana estate che, dopo un lungo periodo in cui le bizze del meteo hanno spaccato in due lo Stivale (caldissimo al Centro-Sud, maltempo e temperature autunnali al Nord), sta facendo registrare ondate di calore record, accompagnate da un singolaredi infezionie. Un fenomeno non solo italiano. Accadenel Regno Unito, dove secondo la Health Security Agency i test Covid positivi sono aumentati dal 4% di fine marzo al 14% di fine giugno, con punte del +17% al 10 luglio. Lo riporta il 'Mirror' che sulla questione ha interpellato Allen Haddrell, ricercatorea School of Chemistry'università di Bristol.