Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 18:45 (Di martedì 30 luglio 2024) Viabilità DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 18:15 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL AUTOSTRADA ROMA FIRENZE TRA ORTE E ATTIGLIANO VERSO FIRENZE MENTRE è RISOLTO L’INCENDIO SULLA ROMA-FIUMICINO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE NEL TRATTO TRA L’ANSA DEL TEVERE E LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QYEST ULTIMO RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALTEZZA CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO UN INCIDENTE CREA DISAGI CON CODE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE SI REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI PER UN INCENDIO AD ORVIETO NEI PRESSI DELLA LINEA E SULLA ROMA NAPOLI VIA FORMIA CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA CAMPOLEONE E POMEZIA PER UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 17:45 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL AUTOSTRADA ROMA FIRENZE TRA ORTE E ATTIGLIANO VERSO FIRENZE MENTRE è RISOLTO L’INCENDIO SULLA ROMA-FIUMICINO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE NEL TRATTO TRA L’ANSA DEL TEVERE E LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QYEST ULTIMO RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALTEZZA CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO UN INCIDENTE CREA DISAGI CON CODE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE SI REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI PER UN INCENDIO AD ORVIETO NEI PRESSI DELLA LINEA E SULLA ROMA NAPOLI VIA FORMIA CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA CAMPOLEONE E POMEZIA PER UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 16. INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA VITERBO CIRCOLAZIONE TORNATA REGOLARE A SEGUITO DELL’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO MENTRE SULL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE SI REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI PER UN INCENDIO AD ORVIETO NEI PRESSI DELLA LINEA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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