Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 16 | 30

(Di martedì 30 luglio 2024)DEL 30 LUGLIOORE 16.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA CODE, PER L’INCENDIO SULLA-FIUMICINO DISAGI TRA ANSA DEL TEVERE E SVINCOLO DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL RACCORDO AUMENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI STA INCOLONNATI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO APPIA SEMPRE PONTINA COD EPER LAVORI ALTEZZA CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO UN INCIDENTE CREA DISAGI CON CODE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA CI SPOSTIAMO POI A VITERBO DOVE PER LA RIMOZIONE DELLE ALBERATURE SU STRADA A SEGUITO DELL’INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI RESTA ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE TUSCANESE TRA BAGNI DI VITERBO E TUSCANIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.