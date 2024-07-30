Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 16:30 (Di martedì 30 luglio 2024) Viabilità DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 16.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA CODE, PER L’INCENDIO SULLA Roma-FIUMICINO DISAGI TRA ANSA DEL TEVERE E SVINCOLO DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL RACCORDO AUMENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI STA INCOLONNATI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO APPIA SEMPRE PONTINA COD EPER LAVORI ALTEZZA CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO UN INCIDENTE CREA DISAGI CON CODE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA CI SPOSTIAMO POI A VITERBO DOVE PER LA RIMOZIONE DELLE ALBERATURE SU STRADA A SEGUITO DELL’INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI RESTA ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE TUSCANESE TRA BAGNI DI VITERBO E TUSCANIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 15:30 - RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DITANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. INTERESSATO IL TRATTO COMPRESO TRA MONTE D’ORO E POMEZIA SUD IN DIREZIONE LATINA E QUELLO TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE’ CENCI IN DIREZIONE ROMA. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 10 AGOSTO. VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 13. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 12:30 - SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA, FILE TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 11. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. A TUSCANIA, TUTTO PRONTO PER LA MANIFESTAZIONE “TUSCANIA MANGIAMI STREET FOOD”. DA OGGI E FINO ALLE 15 DEL 5 AGOSTO, ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA LUNGO LE PRINCIPALI VIE E PIAZZE DEL CENTRO. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma