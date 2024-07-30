Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 12:30 (Di martedì 30 luglio 2024) Viabilità DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA, FILE TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DITANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. A TUSCANIA, TUTTO PRONTO PER LA MANIFESTAZIONE “TUSCANIA MANGIAMI STREET FOOD”. DA OGGI E FINO ALLE 15 DEL 5 AGOSTO, ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA LUNGO LE PRINCIPALI VIE E PIAZZE DEL CENTRO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 11:30 - A TUSCANIA, TUTTO PRONTO PER LA MANIFESTAZIONE “TUSCANIA MANGIAMI STREET FOOD”. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA POMEZIA E VIA CLARICE TARTUFARI VERSO IL GRA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 10:30 - PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA PISA – ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA. E PROPRIO SUL RACCORDO SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA IN INTERNA E TRA LA PONTINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTRENA. I TRENI ALTA VELOCITÀ E INTERCITY POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 25 MINUTI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 09:45 - PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: TORNATA REGOLARE LA LINEA ROMA-FIRENZE PRECEDENTEMENTE RALLENTATA. FILE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO VERSO IL GRA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA CON TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. romadailynews
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