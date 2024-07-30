Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 09:45 (Di martedì 30 luglio 2024) Viabilità DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 09.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA SI RALLENTA CON TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, TRA LAURENTINA E OSTIENSE E TRA CASSIA BIS E SALARIA. FILE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO VERSO IL GRA. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: TORNATA REGOLARE LA LINEA Roma-FIRENZE PRECEDENTEMENTE RALLENTATA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 09:15 - RITARDI FINO A 30 MINUTI. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LAURENTINA E ALL’ALTEZZA DELLE PRENESTINA. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA CON TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 08:45 - I TRENI VIAGGIANO CON RIDUZIONE PRECAUZIONALE NEL TRATTO INTERESSATO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA CON TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 08. FILE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO VERSO IL GRA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 08:15 - CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE SUD; CODE ALTEZZA GRA IN ENTRATA A ROMA. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. DA OGGI E FINO ALLE 15 DEL 5 AGOSTO, ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA LUNGO LE PRINCIPALI VIE E PIAZZE DEL CENTRO. FILE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO ROMA. romadailynews
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