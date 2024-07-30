Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 09:15 (Di martedì 30 luglio 2024) Viabilità DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA SI RALLENTA CON TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LAURENTINA E ALL’ALTEZZA DELLE PRENESTINA. FILE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO VERSO IL GRA. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATE LINEE ALTA VELOCITA’ E CONVENZIONALE Roma-FIRENZE PE RLA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NEI PRESSI DELLA LINEA CHE IMPEDISCONO IL TRAFFICO TRA Roma TIBURTINA E SETTEBAGNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 08:45 - SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. FILE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO VERSO IL GRA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA CON TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 08:15 - CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE SUD; CODE ALTEZZA GRA IN ENTRATA A ROMA. VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 07. A TUSCANIA, TUTTO PRONTO PER LA MANIFESTAZIONE “TUSCANIA MANGIAMI STREET FOOD”. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA DOVE SI RALLENTA CON CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 07. A TUSCANIA, TUTTO PRONTO PER LA MANIFESTAZIONE “TUSCANIA MANGIAMI STREET FOOD”. DA OGGI E FINO ALLE 15 DEL 5 AGOSTO, ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA LUNGO LE PRINCIPALI VIE E PIAZZE DEL CENTRO. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. romadailynews
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