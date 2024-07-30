Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 08:45 (Di martedì 30 luglio 2024) Viabilità DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA SI RALLENTA CON TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LAURENTINA E ALL’ALTEZZA DELLE PRENESTINA. FILE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO VERSO IL GRA. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATE LINEE ALTA VELOCITA’ E CONVENZIONALE Roma-FIRENZE PE RLA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NEI PRESSI DELLA LINEA CHE IMPEDISCONO IL TRAFFICO TRA Roma TIBURTINA E SETTEBAGNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 08:15 - A TUSCANIA, TUTTO PRONTO PER LA MANIFESTAZIONE “TUSCANIA MANGIAMI STREET FOOD”. FILE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO ROMA. SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA NTERNA TRA CASILINA E APPIA. CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE SUD; CODE ALTEZZA GRA IN ENTRATA A ROMA. VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 07. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 07:30 - DA OGGI E FINO ALLE 15 DEL 5 AGOSTO, ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA LUNGO LE PRINCIPALI VIE E PIAZZE DEL CENTRO. CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE SUD; CODE ALTEZZA GRA IN ENTRATA A ROMA. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 07. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 20. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NEL VITERBESE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE TUSCANESE DA BAGNI DI VITERBO A TUSCANIA NELLE DUE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEGLI ALBERI DALLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DI UN INCENDIO SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO E IL PERSONAL DI ASTRAL SPA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE TRA APPIA E LAURENTINA RISOLTO L’INCIDENTE ANCHE SULLA STATALE PONTINA DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO, VERSO ROMA TRAFFICO SCORREVOLE ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO RESTA FORTEMENTE RALLENTATA L’ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA, IN DIREZIONE NAPOLI I TRENI ALTA VELOCITÀ POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA-NAPOLI VIA CASSINO O VIA FORMIA E REGISTRARE RITARDI FINO A 70 MINUTI INFINE, SULLA FERROVIA ROMA-VITERBO LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA CESANO E LA STORTA PER UN INCENDIO È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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