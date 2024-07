Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024)DEL 30 LUGLIOORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI RALLENTA CON TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LAURENTINA E ALL’ALTEZZA DELLE PRENESTINA. FILE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO VERSO IL GRA. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATE LINEE ALTA VELOCITA’ E CONVENZIONALE-FIRENZE PE RLA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NEI PRESSI DELLA LINEA CHE IMPEDISCONO IL TRAFFICO TRATIBURTINA E SETTEBAGNI.