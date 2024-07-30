Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 08:15 (Di martedì 30 luglio 2024) Viabilità DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA DOVE SI RALLENTA CON CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA NTERNA TRA CASILINA E APPIA. CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE SUD; CODE ALTEZZA GRA IN ENTRATA A Roma. FILE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO Roma. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. A TUSCANIA, TUTTO PRONTO PER LA MANIFESTAZIONE “TUSCANIA MANGIAMI STREET FOOD”. DA OGGI E FINO ALLE 15 DEL 5 AGOSTO, ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA LUNGO LE PRINCIPALI VIE E PIAZZE DEL CENTRO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 07:30 - DA OGGI E FINO ALLE 15 DEL 5 AGOSTO, ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA LUNGO LE PRINCIPALI VIE E PIAZZE DEL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. FILE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO ROMA. SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA NTERNA TRA CASILINA E APPIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 20:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NEL VITERBESE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE TUSCANESE DA BAGNI DI VITERBO A TUSCANIA NELLE DUE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEGLI ALBERI DALLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DI UN INCENDIO SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO E IL PERSONAL DI ASTRAL SPA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE TRA APPIA E LAURENTINA RISOLTO L’INCIDENTE ANCHE SULLA STATALE PONTINA DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO, VERSO ROMA TRAFFICO SCORREVOLE ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO RESTA FORTEMENTE RALLENTATA L’ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA, IN DIREZIONE NAPOLI I TRENI ALTA VELOCITÀ POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA-NAPOLI VIA CASSINO O VIA FORMIA E REGISTRARE RITARDI FINO A 70 MINUTI INFINE, SULLA FERROVIA ROMA-VITERBO LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA CESANO E LA STORTA PER UN INCENDIO È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 19. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE NEL VITERBESE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE TUSCANESE DA BAGNI DI VITERBO A TUSCANIA NELLE DUE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEGLI ALBERI DALLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DI UN INCENDIO SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO E IL PERSONAL DI ASTRAL SPA SULLA ROMA-TARQUINIA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA PORTO, IN DIREZIONE ROMA, LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE SULLA SALARIA INCIDENTE RISOLTO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE, IN DIREZIONE RACCORDO ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE IN INTERNA TRA APPIA E LAURENTINA ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA CAAUSA CODE DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO, VERSO ROMA NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI FORTI RITARDI PER UN GUASTO ALLA LINEA, IN DIREIZONE NAPOLI I TRENI ALTA VELOCITà POSSONO ESERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA-NAPOLI VIA CASSINO O VIA FORMIA E REGISTRARE RITARDI FINO A 70 MINUTI INFINE, SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBOLA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA CESANO E LA STORTA PER UN INCENDIO SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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