Venezuela proteste contro vittoria Maduro | 2 morti decine di arresti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 30 luglio 2024) Manifestazioni in tutto il Paese. Feriti tra le forze armate nazionali bolivarianeinla proclamazione delladi Nicolasalle elezioni presidenziali. In tutto il Paese, da Zulia a Bolivar, passando per Caracas, Valencia, Miranda, Aragua e La Guaira , manifestanti sono scesi in piazza per protestare. Due persone sono morte