Venezuela | Casini ‘risultato poco credibile evitiamo finisca in un bagno di sangue’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “La notizia era largamente prevedibile. Soltanto gli sprovveduti potevano pensare che Maduro lasciasse spontaneamente il potere. D?altronde, il fatto che sulla regolarità del processo elettorale ci siano tanti dubbi è dimostrato dal rifiuto di Maduro di avere osservatori internazionali indipendenti per il voto. Questa è una cosa molto triste, perché ilnecessita di un po? di tranquillità e di pace”. Così il senatore Pier Ferdinandoal Messaggero.“L?unico modo per dimostrare la buona fede il governo l?avrebbe. Ed è questo: acconsentire a un?indagine internazionale sotto l?egida dell?Onu e a un controllo di tutto il materiale elettorale”. Aggiunge: “Io lavoro perché non siin undi sangue. Se chi lascia il potere non riceve le necessarie garanzie, è interessato a tenerlo a qualsiasi costo.