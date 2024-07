Uomini e donne Teresanna sbeffeggiata per il look premaman | la sua reazione è epica

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 30 luglio 2024) Personaggi Tv. L’ex volto di “”,Pugliese, è stata bersagliata dalle critiche per uno scatto pubblicato sui social. La foto la ritrae mentre soffia sulle candeline della sua torta di compleanno in un outfitche le metteva in risalto il pancione. Proprio la scelta delè stata oggetto di molte aspre critiche da parte di followers:ha deciso di non lasciare correre zittendo tutti con una risposta. Ecco come ha risposto agli haters.