Ultime Notizie Roma del 30-07-2024 ore 19 | 10

(Di martedì 30 luglio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno la guerra in Medio Oriente in apertura la reazione in Israele l’uccisione di 12 bambini intrusi massacrati sabato da un razzo sparato dagli collaterali mano mentre giocavano in un campo di calcio sta per Avvenire sarà dura ho ribadito ieri in Italia o durante una visita di condoglianze nella cittadina sulle alture del golan non possiamo certo passare sotto silenzio un episodio del genere aggiunto io smollare ho fatto sapere di avere attivato le basi di lancio di missili ad alta precisione che coprono l’intero territorio nazionale di Israele hanno anche lanciato un drone che è stato intercettato in volo verso una piattaforma Marina di Israele di gas naturale nell’aeroporto di te creato una situazione caotica con annullamenti di voli provenienti da diversi paesi europei il ...