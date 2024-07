Ultime Notizie Roma del 30-07-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024)dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in tu sicuramente Noi siamo stati abbastanza Chiari nel porre la questione del sostegno della Cina alla Russia Prova a ragionare insieme su quali siano gli interessi che ciascuno Io penso che la Cina non abbia alcuna Convenienza in questa fase a sostenere la rossa Anche se come sappiamo non interviene direttamente evidente che questo crea una frizione perché lo abbiamo scritto in tutti i modi possibili e immaginabili e lo abbiamo ribadito e io spero che ci si renda conto che questa nazione può giocare veramente un ruolo dirimente così la presidente del consiglio ha Giorgia Meloni A proposito dell’incontro jimping rispondendo alle domande della stampa italiana a Pechino sottolineando che il presidente che diceva ieri che la Cina lavora sempre per la convivenza pacifica tra i popoli Ecco dici Mi ...