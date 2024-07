Ue | P De Luca ' da Meloni ancora attacchi scomposti a stampa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "da Pechino attacca in modo scomposto ladimostrando che i rilievi contenuti nel report sullo stato di diritto sono tutto tranne che infondati. Il report, come tutti i rapporti elaborati dalla Commissione, si basa su fonti oggettive e segue una metodologia consolidata. Non c'è nessun complotto né nell'elaborazione né nella sua lettura e analisi. Bisognerebbe seguire le indicazioni ricevute invece di continuare con reazioni che mal si conciliano con il ruolo che è chiamata a svolgere: non più la leader dell'opposizione ma la presidente del consiglio di uno dei paesi fondatori dell'Ue". Lo scrive Piero De, capogruppo del Pd in commissione politiche europee alla Camera.