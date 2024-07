Ue | Fratoianni ‘da Meloni parole fuori luogo non c’è nessun complotto’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Che nel nostro Paese sia in corso un?involuzione nel rispetto dei diritti dei cittadini, che l?attuale governo prediliga forzare in senso autoritario le Istituzioni, che la libertà di stampa sia messa a dura prova quotidianamente, che ci sia stata l?occupazione del servizio pubblico radiotv da parte della destra e con esiti disastrosi per quanto riguarda ascolti ed autorevolezza, sono fatti non certo opinioni e sono sotto gli occhi di tutti i cittadini italiani”. Così Nicoladell?Alleanza Verdi Sinistra. “È per questi motivi che le esternazioni della presidente del consiglio dalla Cina mi appaiono completamente: non c?ècomplotto in corso, nei Paesi democratici come i Paesi Ue esistono delle verifiche su quanto viene compiuto e su quanto viene denunciato.