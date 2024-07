Ue | Floridia M5s ' Meloni attacca giornalisti come sempre colpa è di qualcun altro'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug (Adnkronos) - "Chiamata a rispondere sui richiami che arrivano dall'Europa in materia di libertà di informazione in Italia, cosa fa Giorgiada Pechino?del Fatto Quotidiano, di Repubblica e del Domani che strumentalizzerebbero il rapporto". Lo scrive sui social la senatrice del M5s Barbara, presidente della Vigilanza Rai. "Quindi se c'è un problema di libertà di stampa in Italia è per via è dei giornali che muovono critiche al governo?poi ladi tutto è di: i governi precedenti, icattivi, eccetera eccetera. Quanto ancora dovremo aspettare per avere una risposta nel merito di quanto ci contesta l'Europa su indipendenza dei media, querele temerarie, governance #Rai?", aggiunge