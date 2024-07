Turismo | nell' austriaca Bad Ischl ' la cultura è il nuovo sale' con la Capitale europea torna al centro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (Adnkronos/Labitalia) - L'imperatore Francesco Giuseppe, con la sua Sissi, l'aveva scelta come residenza estiva. Al suo seguito arrivarono aristocratici, letterati, musicisti. Così, da villaggio alpino, Bad, nel cuore dell'Austria, diventò una piccola Vienna, con palazzi fastosi, parchi lussureggianti e una intesa vitale. Ma nessuno, allora, avrebbe mai pensato che oltre un secolo dopo questa cittadina potesse diventaredella. Un titolo che, invece, si è guadagnata per il 2024 insieme alla regione circostante del Salzkammergut, paradiso per gli amanti della natura e degli sport open air, con ben 76 laghi in 2.800 chilometri quadrati e alcuni dei picchi più importanti d'Europa.