Tumore al colon per il test ora basta un prelievo | la svolta nella diagnosi arriva dagli USA

(Di martedì 30 luglio 2024) Il nuovo esame si chiama Shield e rileva le alterazioni associate al cancro del-retto nel sangue: approvato dalla FDA come opzione primaria di screening, potrà essere utilizzato come alternativa allascopia e aldel sangue occulto nelle feci. Negli Stati Uniti, il prezzo dell’esame non è ancora stato annunciato ma si calcola un costo di circa 50 euro, che potranno essere coperti dall’assicurazione sanitaria.