(Di martedì 30 luglio 2024) La femminista francese Pauline Arrighi: «L’ideologia di genere fa male persino agli omosessuali. Non è progressista difendere il diritto di un uomo di definirsi dell’altro sesso per spacciarsi come vittima. La transizione di massa in corso nei minori è un massacro».