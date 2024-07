Traffico Roma del 30-07-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione ci sono problemi su via Pontina per un incidente incolonnamenti in uscita dalla capitale tre raccordo anulare via di Decima più avanti un altro incidente la strada è chiusa all’altezza di Pomezia centro in direzione di Latina ilè deviato sulla complanare sul posto Ci sono code ci spostiamo sul Raccordo Anulare rallentamenti e code perin carreggiata esterna tra Pontina e via Appia stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e poi tra Nomentana e Prenestina sulla tangenziale code pere lavori tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni ricordiamo che la tangenziale chiusa tra viale Castrense è l’uscita Verano San Lorenzo in direzione dello Stadio Olimpico inevitabili ripercussioni oltre che nella zona di San Giovanni in via eleniana in piazzale labicano e quindi a ...