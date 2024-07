Traffico Roma del 30-07-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati sulla raccordo anulare permangono coda in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino fino all’uscita Ostia Acilia sempre in esterna abbiamo code tra la Prenestina il bivio con laL’Aquila code anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est è un incidente è proprio sulla tangenziale all’altezza della Salaria provoca coda in direzione Stadio Olimpico a partire dalla Nomentana incidente anche al San Giovanni con difficoltà di circolazione in via La Spezia nei pressi di via Acireale Aurelia la polizia locale Cerignola ancora la chiusura dell’ uscita di Castel di Guido per le provenienze da Civitavecchia in corso dei rilievi Dopo un incidente nella zona sud sulla Pontina ...