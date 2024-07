Toti Procura chiede giudizio immediato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 luglio 2024) 12.00 Ladi Genova ha chiesto ilper Giovanni, l'ex governatore della Liguria,per l'imprenditore portuale Aldo Spinelli e per l'ex presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini. La richiesta è stata inoltrata al giudice per le indagini preliminari che dovrà verificare che sussistano le condizioni e fissare la data del processo. Il dibattimento potrebbe iniziare tra ottobre e novembre. Una volta disposto il,gli indagati hanno 15 giorni per scegliere riti alternativi.