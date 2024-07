Tennis Vekic e Pavic si ritirano dal doppio misto alle Olimpiadi | cambia il possibile tabellone di Errani Vavassori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Un’Olimpiade nelfunestata dai ritiri a tabelloni già compilati. Sono tantissime le rinunce e queste non si accennano a terminare: dopo il forfait annunciato da Struff neldel singolare maschile ai sedicesimi di finale, mollano anche Donnae Mateche non prenderanno parte al primo turno (ottavi di finale) del. I croati rappresentavano una coppia credibile per arrivare fino in fondo aldi questa specialità, vista la grande esperienza e abilità da doppista da parte di. Rinuncia che arriva probabilmente in virtù del passaggio del turno nel singolare femminile da parte diche ha sconfitto Coco Gauff. Al posto dei croati entreranno i brasiliani Thiago Seyboth Wild e Luisa Stefani che quindi affronteranno la coppia cinese formata da Zheng Qinwen e Zhang Zhizhen.