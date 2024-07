Strage di Southport | morta una terza bambina accoltellata

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 luglio 2024) Una, di nove anni,ieri nel corso dell'assalto ad un asilo nido diin Inghilterra, ènelle scorse ore in ospedale per le ferite riportate. Lo ha dichiarato la Merseyside Police in un comunicato, confermando che le altre due vittime avevano sei e sette anni.