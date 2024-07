Sport in spiaggia | gli outfit consigliati per l’estate

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 30 luglio 2024) Life&People.it L’attività fisica non si ferma mai, nemmeno durante le calde giornate estive al mare. Per chi ama farein, è fondamentale scegliere l’giusto che unisca funzionalità, comfort e stile. In questo articolo, vi consiglieremo attraverso cinqueper svolgere attività fisica in, dalle prime luci dell’alba fino al tramonto.in: come vestirsi? Per affrontare l’attività fisica con il massimo comfort (senza rinunciare allo stile), è fondamentale scegliereadeguati che uniscano funzionalità e design. 1. Running sulla sabbia Per il running in, optate per un top traspirante in tessuto tecnico come il poliestere o il nylon, che asciuga rapidamente e mantiene la pelle fresca. Abbinatelo a pantaloncini leggeri con inserti in mesh per una maggiore ventilazione.