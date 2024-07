Spari nel Napoletano un uomo in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIgnoti a bordo di uno scooter affiancano una autovettura e sparano contro i due occupanti: uno, già noto alle forze dell’ordine, resta ferito a un braccio, l’altro viene colpito in modo grave ed è ora ricoverato in ospedale, con prognosi riservata e in pericolo di vita. E’ accaduto questa sera lungo la Circonvallazione esterna di Napoli, nel territorio di Arpino, frazione del comune di Casoria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe l’esito di un tentativo di rapina. Il ferito più lieve, un 28enne di nome Kevin Di Napoli, originario di Roma, indossava infatti un orologio di valore. Ad avere la peggio è stato Raffaele Scotti, di 62 anni. L’lavora in una comunità dove l’altro passeggero è ospite perché sottoposto agli arresti domiciliari.