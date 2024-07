Si torna a parlare anche del mostro di Firenze | a rendere ora possibile lo scenario di una nuova indagine ci sarebbe un nuovo Dna mai emerso primo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 30 luglio 2024) È tempi di riaperture di casi che sembravano ormai chiusi da tempo. E così dopo la serie Netflix che mette in dubbio la colpevolezza di Bossetti per la morte di Yara Gambirasio, sideldi. In questo caso, però, ci potrebbe essere unapista da seguire.