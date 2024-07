Saronno blitz degli animalisti con numerosi striscioni salva orsi

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di martedì 30 luglio 2024) Nuovoin difesadel Trentino:di denuncia sono comparsi in diversi luoghi ad alta frequentazione nella zona dia difesadel Trentino in Pedemontana, sulla provinciale in stazione aUn comunicato di rivendicazione dell’associazione Centopercentospiega: “Nel tardo pomeriggio di lunedì 29 luglio, i