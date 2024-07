Sardegna | Francesca è stata uccisa con un colpo alla fronte che gli ha sfondato il cranio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 luglio 2024) Secondo gli inquirentisul divano: probabilmente dormiva e non ha avuto il tempo di difendersi. “sul divano della sua abitazione, con unseccoche non le ha lasciato scampo”. L’autopsia effettuata ieri mattina all’ospedale Brotzu dal medico legale Roberto Demontis parla chiaro.Deidda, 42 anni, originaria di San Sperate, sarebbe morta così, per poi essere abbandonata – all’interno di un borsone nero – sotto un albero nella macchia mediterranea lungo la ex stradale 125, esattamente a San Priamo, nel territorio di San Vito. Ad uccidere la donna – secondo gli investigatori ed il pubblico ministero Marco Cocco – sarebbe stato il marito, Igor Sollai, 43 anni, in carcere dai primi di luglio con le pesanti accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere.