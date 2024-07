Rischia di partorire al supermercato arriva il 118 La bimba nasce in ambulanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Massarosa (Lucca), 30 luglio 2024 – Evidentemente la piccola aveva fretta di venire al mondo e qualche preoccupazione in più l’ha creata, ma quella cheda Massarosa è una storia a lieto fine. La protagonista è una donna di 24 anni, residente a Montramito, incinta di 9 mesi. Intorno alle 15,45 di oggi, mentre si trovava al, ha capito che il momento tanto atteso erato. Così ha chiamato il 118, consapevole che non c’era un minuto da perdere. Sul posto sonoti un’automedica con medico e infermiere e un’della Croce Verde di Viareggio. La sua bambina, però, non aveva più nessuna voglia di aspettare e così, assistita dal personale presente, è nata in. Momenti convulsi, ma alla fine è andato tutto come doveva andare.