Rimini calcio Davide Acampa passa a titolo definitivo al Team Altamura

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 30 luglio 2024) Movimento in uscita nella rosa del, che cede ail terzino sinistro classe 2003al, matricola del girone C. Dopo una prima parte di stagione 2023/24 in Romagna con 7 presenze in campionato e una in Coppa Italia Serie C,si è trasferito al