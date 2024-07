Raid israeliano sulla roccaforte di Hezbollah in Libano | nel mirino il consigliere militare di Nasrallah

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 30 luglio 2024) La temuta rappresaglia israeliana per i 12 bambini e adolescenti uccisi da un razzo lanciato dalsabato scorso sul villaggio druso di Majdal Shams, nel Golan settentrionale è arrivata. Tel Aviv ha fatto alzare in cielo i suoi caccia militari per colpire i punti strategici di Hezbelloh, il