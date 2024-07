Raid israeliano a Beirut | Colpito leader di Hezbollah per la strage dei bimbi in Golan

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 30 luglio 2024) L’obiettivo delsono stati i vertici di, in particolare Fouad Shukr, noto anche come al-Hajj Mohsin, consigliere senior per gli affari militari deldiHassan Nasrallah e responsabile di tutte le operazioni militari di. Idf: "Responsabile dell'omicidio dei bambini di Majdal Shams".